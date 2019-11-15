Как познакомиться с айтишником: 5 непридуманных историй

Раньше каждая мама хотела видеть дочь женой офицера. Сейчас 21 век — век технологий. Многие девушки хотят прийти домой и заявить: «Ура! Я встречаюсь с айтишником!». Пять девушек рассказали журналистке SoftTeco о своем опыте знакомства и развития отношений с программистом.

Где можно познакомиться с программистом?

Катя (жена программиста): Мы с мужем познакомились в месте, никак не связанном с его работой. Зато полностью отражающем мои интересы - я книжный блогер. Это случилось на книжной презентации в “Галерее Y”. В те годы она находилась на площади Независимости. Я точно могу сказать, что нет никакого универсального способа, как и где можно познакомиться с программистом. Это очень разносторонние люди, а значит их можно встретить везде.

Лера (жена программиста): Мы с будущим мужем работали (и работаем) в одной компании - SoftTeco. Коллега пригласила меня покушать с ними пиццу. Я познакомилась с ребятами, среди которых был мой муж. В целом, люди проводят более 50% времени на работе, потому найти свою половинку там наиболее реально. Плюс, во время ответственных рабочих процессов ты видишь человека "в деле" и можешь оценить его характер. Такие качества, как надежность, стрессоустойчивость и умение идти на компромисс очень важны в семейной жизни :). Еще познакомиться можно на IT-митапах, на IT-курсах, в общей компании друзей (если у вас есть друзья технари), и даже в кафе. Главное, чтобы вы были интересным и развитым человеком и с вами было о чем поговорить.

Лина (жена программиста): Мой муж написал мне вконтакте и предложил пофотографировать. Как вы догадываетесь, камеры у него не было :). Так, что программисты могут пойти на хитрость ради встречи с вами. Думаю, что познакомиться можно на «программистских» площадка а-ля GitHub. Найти почту программиста, у которого много звезд на проекте, и написать.

Вика (жена программиста): Я познакомилась со своим мужем в Tinder. По собственному опыту могу сказать, что иностранные программисты любят эту площадку. У моего мужа брат и друзья - программисты. И все они сидят в Tinder.

Маша (девушка программиста): Заводила знакомства с программистами в очень разных местах - от очереди в булочную до бара. Программисты - это обычные парни, проводящие время в самых обычных местах и не ставящие цифры зарплаты во главу суждений о себе и других людях. Я думаю, что универсальных локаций IT-знакомств нет.

Как обаять программиста?

Катя: Все индивидуально. Кто–то любит домашние котлеты и футбол, а кто–то Шопена и итальянский кофе. Я думаю, что мужчинам, а речь идёт о них, всегда нравятся сердечные девушки, интересные и умные собеседницы, не пустышки.

Лера: Действует все тоже самое, как и для обычных мужчин. Но, учитывая что программисты - люди интеллектуального труда, им нравятся умные девушки.

Лина: Мой муж любит рассказывать о своей работе. За 2 года отношений я выучила 3 слова из его профессионального лексикона: релизнуть, донат и реджект. Больше ничего не понимаю. Думаю, что залог успешных отношений говорить «Да-да, я думаю, что ты правильно сделал» на все рассказы о работе.

Вика: Программисты застенчивые, спокойные. Их привлекает скромные, женственные и воспитанные девушки. Им хочется чувствовать рядом женскую энергетику, я не дружбана-пацанку.

Маша: У многих программистов достаточно монотонная работа. Поэтому в личной жизни они ищут глоток «свежего воздуха». По моему опыту, многие программисты кайфуют от девочек-гедонисток, которые наполняют их жизни необычными событиями, новыми эмоциями и легкостью. Есть отдельная категория программистов-гиков, которые штурмуют код и миры фантастики. Они ищут девушек, которые будут с ними на одной волне, имеют «технический» склад ума и готовы запомнить имена всех героев какой-нибудь фентези-настолки.

А что противопоказано делать?

Катя: Искать программиста специально и пытаться ему понравится.

Лера: Я бы не делала акцент на уровень дохода и не старалась бы выделять программистов, как отдельный социальный класс. Женщина, в первую очередь, должна быть самодостаточной. И, благодаря этому, ей встретится классный парень!

Лина: Нельзя недооценивать его интересы. Программисту будет важно посмотреть презентацию apple, если он iOS-разработчик. Поэтому обижаться, что у вас не будет свидания в 10-х числах сентября не стоит.

Вика: Нельзя приходить на свидания с декольте и в короткой юбке. По моему опыту, программистов больше привлекает элегантный сдержанный образ. Знаю, что программисты боятся меркантильных девушек и могут специально не выкладывать фото с материальными благами.

Маша: Часто программисты — это ребята, которые даже с молодого возраста неплохо зарабатывают и успели изрядно устать от подколок про высокие з/п. Поэтому если они настроены на серьёзные отношения, то легко ловят девушек на манипуляции и попытках взять под контроль их бюджет. Сами понимаете, чем все заканчивается.

Пять непридуманных историй реального знакомства. Если у тебя тоже есть подобный опыт, поделись в комментариях ;)