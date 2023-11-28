Как прошло открытие Центра Разработки Тинькофф в Бресте

10 ноября Тинькофф открыл офис в Бресте. В компании рассказали, как прошло мероприятие, и поделились фотографиями.

Новый офис Тинькофф находится в бизнес-центре STATUS по адресу: г. Брест, пр. Республики, д. 1/2. Подробнее о нем мы рассказывали в другой статье. 

Чтобы отпраздновать открытие, компания пригласила гостей. Они послушали доклады и пообщались. 

На открытие пришли сотрудники брестского офиса, их друзья из ИТ-сообщества и специалисты из других ИТ-компаний

Иван, руководитель управления разработки продуктов эквайринга, выступил с приветственным словом и рассказал о новом офисе и планах развития центра разработки в Бресте

Java-разработчик Женя выступил с докладом о работе в Тинькофф. Он рассказал о ценностях и культуре компании

Вова тоже работает в Тинькофф Java-разработчиком. Он подготовил доклад о проектах, которыми занимаются ИТ-специалисты

После докладов все общались, делились рабочими историями и обсуждали новости комьюнити

Сейчас в брестском офисе Тинькофф работают несколько десятков сотрудников. Компания активно ищет специалистов: Mobile-разработчиков, QA-инженеров, SRE-инженеров и других. Посмотреть все открытые вакансии можно на сайте Тинькофф.

Полный фотоотчет ищите по ссылке. 

Версия для печатиВерсия для печати
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Всего голосов: 0

Опубликовано:

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 