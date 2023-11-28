Как прошло открытие Центра Разработки Тинькофф в Бресте

10 ноября Тинькофф открыл офис в Бресте. В компании рассказали, как прошло мероприятие, и поделились фотографиями.

Новый офис Тинькофф находится в бизнес-центре STATUS по адресу: г. Брест, пр. Республики, д. 1/2. Подробнее о нем мы рассказывали в другой статье.

Чтобы отпраздновать открытие, компания пригласила гостей. Они послушали доклады и пообщались.

На открытие пришли сотрудники брестского офиса, их друзья из ИТ-сообщества и специалисты из других ИТ-компаний

Иван, руководитель управления разработки продуктов эквайринга, выступил с приветственным словом и рассказал о новом офисе и планах развития центра разработки в Бресте

Java-разработчик Женя выступил с докладом о работе в Тинькофф. Он рассказал о ценностях и культуре компании

Вова тоже работает в Тинькофф Java-разработчиком. Он подготовил доклад о проектах, которыми занимаются ИТ-специалисты

После докладов все общались, делились рабочими историями и обсуждали новости комьюнити

Сейчас в брестском офисе Тинькофф работают несколько десятков сотрудников. Компания активно ищет специалистов: Mobile-разработчиков, QA-инженеров, SRE-инженеров и других. Посмотреть все открытые вакансии можно на сайте Тинькофф.

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