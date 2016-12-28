Windows 10 Creators Update позволит объединять плитки в папки

Обновление Creators Update для Windows 10 выйдет в марте 2017 года, но прежде, в январе, станет доступно для участников программы Windows Insider. В числе его наиболее заметных нововведений окажется возможность создавать папки для живых плиток в меню «Пуск».

Данная функция хорошо знакома обладателям смартфонов под управлением Windows, где она впервые была реализована в Windows Phone 8.1 два года назад, однако на компьютерах она появится впервые. И хотя упомянутую возможность Microsoft официально ещё не анонсировала, её уже можно обнаружить в неофициальной сборке «десятки» под номером 14997, которая накануне появилась в Сети.

Принцип работы папок в меню «Пуск» на ПК ничем не отличается от такового на стартовом экране смартфона: для объединения двух плиток потребуется просто перетащить их друг на друга. Добавление новых элементов в созданную таким способом папку также осуществляется перетаскиванием, при этом все перемещённые в неё плитки отображаются в виде ярлыков. Для доступа к ним необходимо кликнуть по папке, после чего все плитки «выпадут» уже в своём привычном размере. Кстати, размер папки тоже можно менять.