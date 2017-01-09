В сеть попал новый дизайн Windows 10

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В интернете появились скриншоты нового дизайна операционной системы Windows 10, который получил название Project Neon. Как сообщает блог MSPoweruser, в обновленной Windows 10 будет больше анимации и 3D-контента.

В Windows 10 появится приложение Acrylic, которое позволит настраивать внешний вид стандартных программ. Дизайн календаря и почты также изменится. В приложениях появится анимация и боковые панели с размытым фоном.

В Windows 10 появится приложение Acrylic, которое позволит настраивать внешний вид стандартных программ. Дизайн календаря и почты также изменится. В приложениях появится анимация и боковые панели с размытым фоном.

Источник: 

meduza.io

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Опубликовал: KVbot,

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