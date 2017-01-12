Яндекс обновил панорамы шести городов Беларуси

Яндекс обновил и дополнил панорамы Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилёва. Теперь любой желающий может увидеть современный облик этих городов: съёмки проходили осенью 2016 года.

В прошлый раз Минск снимали в 2014 году, а остальные города — в 2011-м. С тех пор многое изменилось, поэтому Яндекс заново сфотографировал основные улицы и районы. На свежих панорамах легко найти здания, построенные в последние годы: скажем, на улице Леонардо да Винчи в Минске и на улице Гоголя в Бресте. Автомобилисты могут взглянуть на новые развязки и недавно открытые участки дорог — например, на бульваре Газеты Гомельская Правда в Гомеле или в Домашевском переулке в Минске.

Съёмочная группа пересняла также многие достопримечательности. Высокое разрешение снимков позволяет рассмотреть даже мелкие детали, например внешнее убранство столичного костёла Симеона и Елены, декоративные элементы на фасаде гомельского драматического театра или рисунки на витебском трамвае, сделанные на основе эскизов художников-супрематистов.

Всего за время съёмок панорамомобиль проехал больше 1200 километров и сделал свыше 148 тысяч кадров. Из них получилось 37 тысяч панорам. Они доступны на yandex.ru/maps и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Владельцы сайтов могут встроить любую понравившуюся панораму на свой ресурс с помощью API Яндекс.Карт.

В общей сложности на Яндекс.Картах опубликованы панорамы более 400 городов Беларуси, России, Украины, Казахстана, Армении и Турции. С помощью сервиса пользователи могут увидеть места, в которых никогда не были: например, подняться на вершину Эвереста, переместиться в Арктику или прогуляться по заповедникам Карелии.