Код браузера Opera попал в интернет

В репозитории GitHub были замечены файлы, которые предположительно содержали код движка Presto, который использовался в браузере Opera его «классического» периода, то есть до 2013 года.

Файлы были быстро удалены по закону об авторском праве, что намекает на подлинность выложенного кода. Также успевшие их скачать сообщают, что код успешно компилируется на разных платформах. Ранее код Presto нигде не публиковался.

Размер файлов составляет полгигабайта. В сопроводительном файле указано, что это движок Presto, который относится к версии браузера 12.15. Две третьих кода выполнена на языке С++.

Opera отказалась от использования Presto в 2013 году. Она перешла на WebKit, а сейчас использует движок Blink.