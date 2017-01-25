ABBYY представила FineReader 14

Компания ABBYY объявила о выпуске FineReader 14 — новой версии своего флагманского продукта, объединяющего все необходимые инструменты для работы с PDF и бумажными документами.

Особенностью обновлённого FineReader является универсальность. Помимо OCR-системы оптического распознавания текста, обеспечивающей конвертирование отсканированных изображений, фотографий, документов или PDF-файлов в редактируемые электронные форматы, в состав программы включены PDF-редактор, инструмент для сравнения документов различных форматов, включая бумажные и электронные, а также средства автоматизации задач по конвертации документов.

FineReader 14 позволяет создавать, редактировать, согласовывать, сравнивать и защищать документы, а также конвертировать их в редактируемые форматы

FineReader 14 сочетает в себе последние достижения компании ABBYY в области OCR-технологий. Разработчиками были добавлены возможности распознавания английской транскрипции и простых математических формул, улучшена работа с таблицами и графиками, а также с документами на арабском языке. Множеству доработок подверглись другие компоненты программного комплекса.

ABBYY FineReader 14 распознает документы на 192 мировых языках и любых их комбинациях. Программа поставляется разработчиком в трёх редакциях — Standard, Business и Enterprise, разнящихся набором включённых инструментов, формами поставки и условиями лицензирования.