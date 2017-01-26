Mozilla представила новую 51-ю версию браузера Firefox

Mozilla представила новую 51-ю версию своего открытого веб-обозревателя Firefox. Это первый браузер, поддерживающий стандарт WebGL 2 с новым более сложным шейдерным языком, расширенными возможностями текстурирования, полноэкранного сглаживания и так далее. Веб-разработчики отныне могут создавать ещё более продвинутые веб-приложения и игры в 3D, причём стандарт поддерживается на платформах Linux, macOS и Windows.

Mozilla приглашает заинтересованных разработчиков обновить браузер до версии 51, после чего ознакомиться с интерактивной демонстрацией WebGL 2 — After the Flood от PlayCanvas. Компания отмечает, что, хотя WebGL 2 работает пока только на настольных системах, поддержка мобильных устройств будет обеспечена уже скоро. Те, кто не желает обновляться или пользуется другим браузером, могут ознакомиться с демонстрацией на официальном видеоролике:

Есть и другие новшества. Например, когда пользователь находится на странице, не имеющей безопасного соединения вроде HTTPS, но при этом требующей ввода пароля, браузер будет предупреждать пользователя о возможной опасности. Mozilla также продолжает делать браузер более отзывчивым, так что технология разделения приложения на отдельные процессы доступна уже половине пользователей настольных систем.

В Firefox 51 также было улучшено воспроизведение видео на старых компьютерах, не поддерживающих аппаратного декодирования видео при помощи GPU — теперь эта задача отнимает меньше ресурсов процессора. Среди других новшеств можно упомянуть: улучшенное полноэкранное окружение, возможность просмотра паролей перед сохранением в менеджере паролей, поддержку воспроизведения аудио в формате FLAC (Free Lossless Audio Codec), улучшенную надёжность синхронизации данных браузера, использование графической библиотеки Skia 2D для рендеринга контента на платформе Linux.