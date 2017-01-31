СМИ: Microsoft разрабатывает облачную версию Windows 10

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Компания Microsoft разрабатывает новую оболочку для Windows под рабочим названием Cloud Shell.

Подробностей о продукте пока немного: как уточняет портал Petri, проект описывается как "облегченная версия Windows, предназначенная для современного компьютерного мира". Судя по всему, это может быть облачный вариант операционной системы, не предполагающая установки на устройство.

Ожидается, что новая Windows 10 может выйти уже в 2017 году, однако пока эти данные не подтверждены официально.

Источник: 

rg.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Microsoft разрабатывает...

Странно, что до сих пор эта ОС не появилась.

-1

mike пишет:

Microsoft разрабатывает...

Странно, что до сих пор эта ОС не появилась.


Так были попытки разработать такую ОС, например у Оракла, лет 15 назад. 

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