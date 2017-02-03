Windows 10 заняла четверть мирового рынка ОС для ПК

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Компания Net Applications обнародовала январскую статистику по мировому рынку операционных систем (ОС) для персональных компьютеров.

Самой распространённой ПК-платформой в глобальном масштабе пока остаётся Windows 7, но её доля сокращается. Сейчас эта ОС занимает 47,2 % рынка против 52,5 % годом ранее.

Между тем Windows 10 укрепляет позиции. В январе доля этой операционной системы, согласно статистике Net Applications, впервые превысила 25 %, достигнув 25,3 %. Для сравнения: годом ранее эта платформа удерживала только около 11,9 % мирового рынка.

Замыкает тройку самых распространённых ОС для персональных компьютеров Windows ХР с результатом около 9,2 % против 11,4 % в январе прошлого года.

В целом различные версии программных платформ Microsoft занимают 91,4 % мирового рынка ОС для персональных компьютеров. Ещё приблизительно 6,3 % приходится на macOS, около 2,3 % — на всевозможные варианты Linux.

Напомним, что, согласно данным Statcounter, в Соединённых Штатах операционная система Windows 10 уже стала самой популярной ПК-платформой, обойдя Windows 7. 

Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Интересно, друзья, кого-нибудь из вас колышет, какую долю рынка ОС занимает "десятка"? Меня вот, например, нисколько. :)

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