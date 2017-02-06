Старыми версиями Skype для Windows и MacOS скоро нельзя будет пользоваться

Microsoft хочет, чтобы у всех её пользователей была установлена самая актуальная версия Skype, поэтому компания объявила, что начиная с 1 марта старыми версиями программы больше нельзя будет пользоваться. Это касается Skype 7.16 и старше для Windows и версии 7.18 и старше для macOS — войти в свой аккаунт через них больше не представится возможности.

«Если вы один из таких пользователей, то всё, что вам нужно сделать — это загрузить обновление», — написала команда разработчиков в блоге. Стоит отметить, что компания поступает так уже не в первый раз — в 2014 она применила аналогичные действия к версиям 6.13 и 6.14 соответственно.

Версии Skype 7.16 и 7.18 (для Windows и macOS) вышли менее полутора лет назад — в декабре 2015 года. Поэтому нельзя сказать, что это старое программное обеспечение.

Впрочем, стоит отметить, что за последний год Microsoft проделала немалую работу по улучшению Skype. Она, например, перенесла приложение на публичную облачную инфраструктуру Azure и добавила в сервис чат-ботов. Самая последняя версия Skype может похвастаться улучшенными превью-изображениями сайтов, широким набором смайликов и рядом других функций. В целом, программа стала «быстрее, легче и отзывчивее, чем когда-либо».