ESET: 48% интернет-пользователей из Беларуси заклеивают изолентой веб-камеры

Антивирусная компания ESET провела пресс-конференцию в Минске, где рассказала об опросе, который проводила среди жителей Беларуси.

В ходе опроса ESET выяснила, как пользователи относятся к угрозе взлома веб-камеры. Как стало известно, 48% интернет-пользователей из Беларуси заклеивают изолентой веб-камеры, чтобы избежать их взлома злоумышленниками. 24% белорусов не отрицают того, что взлом веб-камеры – реальность. Но эта угроза их особо не беспокоит – они уверены, что их защитит антивирус. 18% белорусских респондентов опасаются за веб-камеры, поскольку не сомневаются в высокой квалификации хакеров. Только 10% белорусов считают, что дистанционный взлом веб-камеры – выдумки. 6% полагают, что этой угрозы стоит опасаться разве что знаменитостям.

Также на пресс-конференции ESET объявила о старте продаж трех персональных продуктов NOD32 в Беларуси. Как сообщил представитель компании, в Беларуси эти антивирусы стоят дешевле, чем в России.