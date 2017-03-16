ESET: 48% интернет-пользователей из Беларуси заклеивают изолентой веб-камеры

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Антивирусная компания ESET провела пресс-конференцию в Минске, где рассказала об опросе, который проводила среди жителей Беларуси.

В ходе опроса ESET выяснила, как пользователи относятся к угрозе взлома веб-камеры. Как стало известно, 48% интернет-пользователей из Беларуси заклеивают изолентой веб-камеры, чтобы избежать их взлома злоумышленниками. 24% белорусов не отрицают того, что взлом веб-камеры – реальность. Но эта угроза их особо не беспокоит – они уверены, что их защитит антивирус. 18% белорусских респондентов опасаются за веб-камеры, поскольку не сомневаются в высокой квалификации хакеров. Только 10% белорусов считают, что дистанционный взлом веб-камеры – выдумки. 6% полагают, что этой угрозы стоит опасаться разве что знаменитостям.

Также на пресс-конференции ESET объявила о старте продаж трех персональных продуктов NOD32 в Беларуси. Как сообщил представитель компании, в Беларуси эти антивирусы стоят дешевле, чем в России.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Было. И, что прикольно, процент заклеивающих за первый квартал с.г. возрос более, чем в два раза. Если верить тенденции, то к концу года количество заклеивающих превысит 100%.laugh

Аватар пользователя mike

mike

Кстати, одна знакомая завешивает экран выключенного смарътящика. "На вшэльки выпадэк".

Странно что не появилось моделей, где была бы просто элегантная шторка (С) как на камере так и на микрофоне.

surprise

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mike

Странно что не появилось моделей, где была бы просто элегантная шторка (С)

Зря ты так. У меня именно такая. laugh

mike пишет:

Странно что не появилось моделей, где была бы просто элегантная шторка (С)

Зря ты так. У меня именно такая. laugh


Моделей заводского исполнения. (С)

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mike

Сразу с завода такой была.laugh

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