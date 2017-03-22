Uber снижает цены на тарифы в Минске

22 марта Uber объявил о снижении цены за пользование услугой UberX: 29 копеек за километр и 1,7 рубля за посадку.

В Uber подсчитали, во сколько обойдется поездка от вокзала Минск Пассажирский до парка Горького — 2,9−3,2 рубля (ранее клиент платил в среднем 3,3−3,8 рубля). От ТЦ «Замок» до улицы Воронянского поездка будет стоить от 5,2 до 5,8 рубля (вместо 6−6,6 рубля ранее).

Напомним, что uberX стал вторым продуктом, который станет доступен жителям Минска. Принципы работы uberX ничем не отличаются от UberBLACK: Uber в Минске сотрудничает с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами - профессиональными транспортными компаниями, которые работают в соответствие с местным законодательством и имеют все необходимые разрешения на осуществление своей деятельности. Среди требований к автомобилям - иномарка не старше пяти лет (Skoda Rapid, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и аналогичные), наличие страховки и пр.



