Canonical прекратит разработку Unity, Mir и Ubuntu Phone

Марк Шаттлворт на insights.ubuntu.com объявил о прекращении разработки Unity 8 и дисплейного сервера Mir. Говорится, что в Ubuntu 18.04 LTS будет использоваться GNOME с Wayland или X Server. Также будет прекращена разработка Ubuntu Phone.

Правда, стоит отметить, что компания Canonical не планирует останавливать разработку Ubuntu для IoT-устройств. Вместо Ubuntu Phone и Ubuntu Touch на базе click-пакетов будет Ubuntu Personal на базе snap-приложений.

"В конечном счете, выбор заключается в том, чтобы инвестировать в области, которые способствуют росту компании. Это непосредственно Ubuntu для настольных компьютеров, серверов и виртуальных машин, наши продукты облачной инфраструктуры (OpenStack и Kubernetes), облачные операционные возможности (MAAS, LXD, Juju, BootStack) и Интернет вещей с использование Ubuntu Core. Все эти направления имеют сообщества, клиентов, доходы и рост - это всё составляющие для большой и независимой компании, стремящейся развиваться", - говорится в блоге компании.