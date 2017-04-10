Microsoft впервые раскрыла полный список данных, которые собирает Windows 10

Компания Microsoft разъяснила в официальном заявлении, какие данные собирает о своих пользователях Windows 10 после установки Creators Update. С выпуском этого обновления 11 апреля 2017 г. параметры конфиденциальности Windows 10 будут изменены. Компания впервые опубликовала полный список данных, которые она будет получать.

После установки обновления Windows 10 будет собирать информацию о названии, версии, сборке и языке ОС, ID пользователя Windows и Xbox, а также о параметрах, характеристиках и настройках компьютера. Кроме того, система аккумулирует данные о периферийных устройствах, сети и приложениях, которые есть на компьютере сейчас или были на нем ранее.

Также Windows 10 будут интересовать сведения о производительности и надежности компьютера, сбоях и обновлениях, лицензии и дате приобретения. Система будет накапливать данные о жизни пользователя в интернете: получать информацию от браузеров Microsoft и Cortana, собирать сведения о поисковой деятельности и закачанном на компьютер контенте.

Помимо данных, собранных непосредственно через Windows, Microsoft получает информацию из общедоступных источников, соцсетей, а также от провайдеров и операторов связи и партнерских компаний.

По словам Microsoft, перед тем, как установить Windows 10 Creators Update, пользователи будут получать уведомление с просьбой просмотреть сначала настройки приватности. Пользователь может включить или отключить такие опции как «Местоположение», «Распознавание речи», «Индивидуальный подход к данным диагностики» и «Актуальная реклама».