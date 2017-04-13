Площадки автообъявлений av.by и a.tut.by объявили о слиянии и продаже доли фонду Zubr Capital

«ТУТ БАЙ МЕДИА» и основатели av.by, Наталья и Андрей Зайцевы, 12 апреля объявили о слиянии двух крупных сайтов автообъявлений av.by и A.TUT.BY, а также о вхождении av.by (а в результате слияния останется только этот бренд) в портфель фонда Zubr Capital Fund I.

«Слияние двух площадок — это продолжение взятого командами av.by и TUT.BY пути по созданию комфортного и безопасного инструмента, позволяющего выбирать и продавать автомобили. Это новая ступень в развитии проекта av.by, который объединит на своих страницах все сильные стороны обоих проектов», — прокомментировал сделку основатель каталога автообъявлений av.by Андрей Зайцев.

Отвечая на вопрос о том, во сколько оценен проект и сколько фонд инвестировал, Хусаенов сослался на соглашение о неразглашении, но отметил, что Фонд не может инвестировать меньше 3,5 млн долларов и больше 10 млн, а цифры по нынешнему проекту — в нижней половине диапазона.