В Минске прошла презентация флагманских смартфонов Huawei P10 и P10 Plus

В Минске прошла презентация компания Huawei, где были представлены флагманские смартфоны Huawei P10 и P10 Plus. Смартфоны выполнены из металла с алмазным покрытием, благодаря которому на аппаратах не остаются царапины.

Диагональ дисплея Huawei P10 — 5,1 дюйма, разрешение — 1920 на 1080 пикселей. Работает смартфон на процессоре Huawei Kirin 960, в зависимости от модификации оснащается 4 ГБ оперативной и от 32 ГБ постоянной памяти, присутствует слот под карточки microSD. Емкость аккумулятора — 3200 мАч. На задней стороне устройства расположена двойная основная камера от Leica, состоящая из цветного (на 12 Мп) и черно-белого (на 20 Мп) фотомодулей.

Huawei P10 Plus отличается увеличенным экраном на 5,5 дюйма с разрешением в 2560 на 1440 пикселей. Экран смартфона защищает стекло Gorilla Glass 5. В нем используется процессор Kirin 960, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и двойная камера от Leica. Емкость аккумулятора — 3750 мАч.

Рекомендованная цена Huawei P10 — 1289 рублей, P10 Plus — 1589 рублей. Старт продаж смартфонов запланирован на 20 апреля. На данный момент они доступны для предварительного заказа.

В ходе презентации была представлена коллекция одежды, которая была создана специально для Huawei дизайнером Юлией Латушкиной.