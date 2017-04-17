Microsoft начала блокировку обновлений для владельцев новых процессоров и старых версий Windows

Корпорация Microsoft собирается в принудительном порядке пересаживать владельцев процессоров Intel Kaby Lake, AMD Ryzen, а также последующих за ними моделей путём отказа предоставления обновлений для операционных систем Windows с номером версии меньше 10.

Многие пользователи продукции программного гиганта этим весьма недовольны, но выбора у них нет, поскольку процедура перехода на другую операционную систему — занятие долгое и кропотливое. Однако это тот случай, когда Microsoft выполнила обещанное: теперь обладатели систем на базе Kaby Lake и Ryzen получают следующее сообщение:

Если в случае с AMD Ryzen такую политику можно было бы списать на новизну архитектуры, то с Kaby Lake такой номер не пройдет, поскольку эта архитектура почти не отличается от Skylake. К слову, обладатели Skylake и Excavator таких сообщений не получают.