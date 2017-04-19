В США создали «непобедимый» блокировщик рекламы

Ученые Принстонского и Стэнфордского университетов разработали инновационный блокировщик рекламы Perceptual Ad Blocker, который, как утверждается, будет неуязвим для сайтов, пытающихся скрыть рекламу.
Сейчас ресурсы имеют возможность ее замаскировать, поскольку нынешние блокировщики анализируют код. Разработанный американскими учеными инструмент анализирует контент. В частности, размер блока, графику и наличие таких меток, как Sponsored. Новинка не скрывает рекламу, а отмечает ее соответствующей пометкой.
Perceptual Ad Blocker протестировали полсотни ресурсов, которые борются с блокировщиками рекламы, включая Facebook. Блокировщик смог определить рекламный контент на всех из них. Perceptual Ad Blocker доступен в качестве расширения для браузера Chrome.
Комментарии
Ну не знаю, как там в универах, а сейчас у меня на смартфоне Free Ad Blocker. Ни одна реклама при посещении "Вестей" пока не прорвалась. За несколько дней зарезал несколько тысяч попыток рекламы дерьмопива и проч., сэкономил десятки мегабайт трафика.
Кстати, после того, как обновилась на буке лицдесятка, мусорная реклама тоже вырезается. А хорошая реклама пусть остаётся. С ней веселее.
А потом Вы тычете в лицо журналистам их заработками. Конечно, счастье всем, даром, пусть никто не уйдёт обиженным.
Чего-чего? О чём это Вы? Я где-то писал, что журналисты много зарабатывают?!
Да, реклама рекламе рознь. Что такое мусорная реклама -- Вы знаете не хуже меня. Вон даже админ оправдывается:
С чего вы взяли, что я оправдываюсь?
Ну дык.
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