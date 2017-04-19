В США создали «непобедимый» блокировщик рекламы

Ученые Принстонского и Стэнфордского университетов разработали инновационный блокировщик рекламы Perceptual Ad Blocker, который, как утверждается, будет неуязвим для сайтов, пытающихся скрыть рекламу.

Сейчас ресурсы имеют возможность ее замаскировать, поскольку нынешние блокировщики анализируют код. Разработанный американскими учеными инструмент анализирует контент. В частности, размер блока, графику и наличие таких меток, как Sponsored. Новинка не скрывает рекламу, а отмечает ее соответствующей пометкой.

Perceptual Ad Blocker протестировали полсотни ресурсов, которые борются с блокировщиками рекламы, включая Facebook. Блокировщик смог определить рекламный контент на всех из них. Perceptual Ad Blocker доступен в качестве расширения для браузера Chrome.

