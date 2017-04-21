Huawei P10 и P10 Plus: смартфоны на 10 баллов

Нынешняя выставка TIBO собрала более 100 участников из 17 стран, которые стремятся поразить конкурентов, гостей и посетителей выставки своими разработками. Конечно, стенд каждой компании требует отдельного материала, но меня лично зацепила Huawei, которая быстро и надолго захватила львиную долю внимания посетителей. Чем? Миксом, состоящим из красоты стенда, проводимых щедрых конкурсов и программы в целом, гвоздем которой стала презентация новейших флагманских смартфонов P10 и P10 Plus. Она прошла в необычном формате, с активациями, конкурсами и перформансом – это было выступление единственной в мире женщины-исполнительницы древнего китайского танца с мгновенной сменой масок-лиц.

Демонстрацию новинок сопровождали обворожительные девушки в красивых дизайнерских платьях, глядя на которых, невольно возникала ассоциация с дизайном P10 – таким же утонченным и стильным. И самое главное – у каждого посетителя была возможность опробовать P10 и P10 Plus в работе прямо на месте.

Меня, как человека фотографирующего, больше всего впечатлила камера новых флагманов. Правда, еще прошлогодний P9 щеголял широчайшими фотовозможностями, но в P10 и P10 Plus все стало еще лучше. Во-первых, добавился режим портретной съемки. Во-вторых, фронтальная камера стала первой в мире(!), разработанной совместно с Leica. В-третьих, потрясающий профессиональный эффект боке (художественное размытие) теперь имеет и фронтальная камера, не только двойная основная. Между прочим, это эксклюзив от Huawei. В нескольких фотозонах каждый желающий мог максимально близко познакомиться с возможностями новинок и снять свои лучшие кадры на новый смартфон.

Большой интерес гостей и мой тоже вызвала арт-фотостудия, где благодаря цветовым проекциям на лицо портретный снимок на Huawei P10 Plus превращался в почти произведение искусства.

Huawei не боится сравнений с конкурентами и потому промоутеры активно предлагали посетителям делать снимки на свой смартфон и сравнить их с теми, на которые способен P10 или P10 Plus. В честной битве с новинками Huawei схлестнулись самые разные модели. Конечно, эксперимент не претендовал на абсолютную экспертность, однако в объективности сомнений не было. Вот один снимок и вот второй. Дальше – только неподдельные человеческие эмоции и мгновенные комментарии из первых уст, которые, как известно, зачастую оказываются точными.

Дарья: «Для меня наличие хорошей камеры в смартфоне очень важно. Я люблю фотографировать, много снимаю: друзей, природу, какие-то повседневные вещи. Часто фотографирую конспекты по учебе, поэтому надо, чтобы снимки получались четкими. Мне понравился Huawei P10, фотки вышли хорошие, селфи вообще супер».

Денис: «Модель приглянулась, интересный дизайн. Смутил простой интерфейс, но с другой стороны, наверное, это плюс: не нужно сильно заморачиваться, сразу все понятно. Камеры, в принципе, вижу, что хорошие. Если сравнивать с моим телефоном прошлого года, то разница на лицо – у P10 фотографии получаются немного ярче что ли, контрастнее».

Качеством фотографий на P10 и P10 Plus особенно были впечатлены те, кто в повседневной жизни использует телефон преимущественно для звонков и доступа в интернет. А те, у кого телефон 3-4-летней давности, пришли в полный восторг от прогресса цветопередачи и качества мобильной фотографии.

Одна из таких посетительниц стенда, Ольга, после продолжительных тестов камеры смартфонов Huawei призналась, что фотографии на смартфоны достойны того, чтобы сохранить их в семейном альбоме: «Честно говоря, я не очень часто пользуюсь камерой своего смартфона. Фотографирую в основном семейные праздники, что-то из поездок. Селфи делаю редко. P10-й мне понравился. Я не сильно вникаю в нюансы и характеристики, не могу сравнивать, потому что у меня сейчас не очень новый смартфон. Но на мой взгляд, фотографии у Huawei получились очень приятные, такие я бы сохранила».

Ирина: «Камера – это не самое главное в смартфоне, но важно. P10 немного непривычно держать в руке, он кажется большим после моего телефона. Фотографии мне нравятся. А можно их будет получить на память?»

Оптика, разработанная в партнерстве с Leica, не оставила равнодушными даже профессионалов. Конечно, менять свои зеркалки на смартфоны они пока не планируют, и все же признали, что фотографии, сделанные на Huawei P10 и P10 Plus, прекрасного качества, и смартфоны вполне могут заменить профессональный фотоаппарат, например, в поездках или на отдыхе.

Алексей: «Я – фотограф, и при выборе смартфона, конечно, обращаю внимание на камеру. Пока не успел детально изучить все возможности этих смартфонов, но беглого взгляда на сделанные фото достаточно, чтобы сказать, что камера производит приятное впечатление. Мне понравилось, что есть профессиональные настрройки, можно настраивать выдержку и диафрагму, то есть выставлять свои параметры. Я знаю, что это флагман Huawei, и компания заявляет об очень качественной камере. Вижу, что так и есть, кадры это подтверждают».

Впрочем, любителей пофотографировать на смартфон на стенде оказалось очень много. По общим впечатлениям – это каждый в возрасте от 14 до 50+, каждый, кто заглядывал на стенд Huawei.

Екатерина: «Я много путешествую и много фотографирую. Видео тоже много и часто снимаю. Я попробовала пофотографировать на P10 Plus. Ну что сказать, классные фото. Хотя у флагманов Huawei всегда стоит качественная камера».

Елена: «Для меня в телефоне камера – не самый главный критерий, но важный. Хочу смартфон с хорошей камерой, получше, чем у меня сейчас. Мне понравилась модель – та, что поменьше по размеру – Р10. Он фотографирует просто мгновенно, фотографии шикарные. Очень понравилось, что смартфон как бы подсвечивает лицо дополнительно. Получается красивый, даже студийный мягкий свет».

Сколько людей – столько мнений. Если собрать к одному знаменателю – никто не остался равнодушным к смартфонам. Кто-то расхваливал цвет корпуса, кого-то водил пальцем по лицевой панели смартфонов, пытаясь найти несуществующий зазор (в Huawei P10, P10 Plus и P10 lite лицевая поверхность – это бесшовное покрытие, и датчик находится под стеклом). Камера флагманов оценили все. Представители компании, присутствовавшие на стенде, услышав наш фидбек, скромно ответили, что все решают продажи. Мы желаем успехов Huawei, тем более, что эти модели получились на все 10 баллов.