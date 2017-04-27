Microsoft приступила к развёртыванию Windows 10 Creators Update для смартфонов

Глава программы Windows Insider Дона Саркар (Dona Sarkar) подтвердила, что Microsoft уже приступила к развёртыванию обновления Windows 10 для смартфонов. Ожидалось, что Windows 10 Mobile Creators Update выйдет 25 апреля, но в самый последний момент Microsoft решила провести RTM-сборку через фазу Release Preview — таким образом, до полноценного запуска обновления могло пройти какое-то дополнительное время.

Похоже, компания смогла завершить тестирование всего за несколько часов — возможно, потому, что пользователи не выявили ошибок в статусе Release Preview. Таким образом, владельцы смартфонов, обновлённых до Windows 10 Anniversary Update, могут устанавливать «творческий» пакет.

«Для тех, кто ждёт мобильное творческое обновление, сообщаем, что развёртывание уже началось волнами в разных регионах мира», — отметила Дона Саркар в своём Twitter. Как обычно, на конкретный аппарат обновка может поступить спустя несколько дней или даже недель — в зависимости от страны, оператора и других особенностей.

Владельцы неподдерживаемых смартфонов, к сожалению, не смогут рассчитывать на установку этого крупного обновления. Напомним, что список совместимых смартфонов нельзя назвать большим, ведь даже среди аппаратов Lumia указано только шесть моделей:

HP Elite x3;

Microsoft Lumia 550;

Microsoft Lumia 640;

Microsoft Lumia 640 XL;

Microsoft Lumia 650;

Microsoft Lumia 950;

Microsoft Lumia 950 XL;

Alcatel IDOL 4s;

Alcatel OneTouch Fierce XL;

SoftBank 503LV;

VAIO Phone Biz;

MouseComputer MADOSMA Q601;

Trinity NuAns NEO.

Похоже, компания не собирается расширять этот список. Microsoft говорила, что такое небольшое количество смартфонов обусловлено тем, что она стремится обеспечить для всех пользователей наилучшее окружение, а на более старых устройствах это оказалось невозможно. Впрочем, предварительные сборки Creators Update прекрасно работали, например, на смартфонах Lumia 930 и 1520.