В Windows 10 S нельзя поменять браузер по умолчанию и поисковую машину

2 мая 2017 года Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10 S — «урезанную» версию Windows Pro. На презентации было объявлено, что система не поддерживает приложения, скачанные из сторонних источников, только из Windows Store. Теперь обнаружился ряд других ограничений.

В Windows 10 S нельзя поменять браузер по умолчанию, а также поисковую машину. То есть пользователь может скачать из Windows Store другие браузеры, и даже пользоваться ими, но по умолчанию всегда останется Edge. Если вы открывает ссылку из другого приложения или почты, ее откроет Edge. Но и это еще не все. Внутри браузеров Edge и Internet Explorer пользователь не сможет поменять поисковую машину по умолчанию — доступен только bing.

Напомним, что система Windows 10 S будет предустановлена на новый ноутбук Surface Laptop, то есть на огромное количество новых устройств на рынке. У многих пользователей такие ограничения не могут не вызвать отторжения. Увидим, как Microsoft на это отреагирует: не нравится - переходите на Windows Pro? Это можно будет сделать либо если вы студент, либо бесплатно до конца 2017 года, либо потом за 49 долларов.