У новой ОС Google появился графический интерфейс

В Сети появились первые скриншоты новой ОС от компании Google под названием Fuchsia. Изображения были опубликованы ресурсом Ars Technica. Судя по ним, у ОС появилась графическая оболочка. Fuchsia рассчитана на современные мобильные устройства с мощными процессорами и большим объемом оперативной памяти.

В отличие от Android и Chrome OS, базой для которых послужила Linux, новая ОС основана на собственном ядре Google Magenta. По наблюдению Ars Technica, экосистема Android не стремится идти в ногу с развитием ядра Linux – даже Google Pixel до сих пор использует версию 3.18, вышедшую в конце 2014 г. Fuchsia – это свободное ПО, она лицензирована по смешанной схеме, в которой присутствуют черты лицензий BSD из 3-х пунктов, MIT, и Apache 2.0.

Пока не вполне понятно, как именно Google собирается использовать новую ОС, что придает ей ореол таинственности. После того, как в августе 2016 г. ее код был выложен на ресурсе GitHub, исследователи предположили, что она может работать на большом количестве устройств, в том числе на встраиваемых системах, мобильных устройствах и ПК. Неопределенность области применения заставила разработчика Fuchsia Трависа Гайзельбрехта (Travis Geiselbrecht) отдельно подчеркнуть, что «это не игрушка, и не выполненный на 20% проект», который будет заброшен ради более важных начинаний.

Когда в августе 2016 г. пользователи впервые увидели Fuchsia, у нее еще не было графического пользовательского интерфейса, только командная строка. Теперь интерфейс появился и получил название Armadillo. Он создан с помощью кроссплатформенного Google Flutter SDK, что дает возможность собрать вариант интерфейса для Android и использовать его в ознакомительных целях. Приложения Flutter SDK пишутся на Dart, фирменной интерпретации JavaScript от Google. Они рассчитаны на высокую производительность устройства и поддержку скорости смены кадра 120 fps.