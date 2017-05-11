Microsoft представила обновление Windows 10 Fall Creators

Компания Microsoft на конференции Build показала обновление Windows 10 Fall Creators: новый дизайн, улучшенное взаимодействие с iOS и Android, смешанная реальность и многое другое.

Предыдущая версия Windows 10 Creators Update выпускалась для создателей графического контента. Новое обновление Fall Creators преднозначено для разработчиков софта, но и для «простых» людей есть полезные нововведения.

Windows 10 Fall Creators привносит новый стандарт дизайна — Fluent Design. То есть, дизайн системы и приложений теперь изменится, интерфейс будет более интуитивным и отзывчивым. Однако потребуется время, чтобы разработчики учли нововведения и перерисовали интерфейс приложений к финальному релизу новой Windows 10.

Microsoft представила новое приложение для работы с фотографиями и видео. Оно позволяет создавать интеркативные ролики-истории, совмещая медиафайлы и 3D-объекты. Так, например, на презентации показали, как можно просто на мяч наложить эффект огня и вставить взрыв. Также можно обвести человека в виртуальную рамку и она будет перемещаться за человеком по всему кадру.

Новая система призвана упростить взаимодействие между разными устройствами — компьютерами на Windows и смартфонами на iOS или Android.

В обновлении появится функция Timeline (временная шкала) — все открытые документы, веб-страницы, приложения сохранятся на единой шкале в хронологическом порядке. Это поможет быстро переключаться между задачами и проектами на разных устройсвах.

Также показали работу функции Clipboard — единый буфер обмена между компьютером и другими устройствами на iOS или Android. Например, копируете фотографию на телефоне и тут же можете вставить ее в документ на компьютере.

Clipboard на Android и iOS работает в сторонней клавиатуре SwiftKey. Вряд ли поддержка единого буфера обмена появится в других клавиатурах, так как недавно Microsoft купила компанию-разработчика SwiftKey.

А помощник Cortana будет предлагать продолжить работу переключаясь между устройствами. Так, например, можно закрыть ноутбук, включить смартфон и ассистент предложит открыть те же документы, приложения или веб-страницы, над которыми работали на компьютере.

Можно справедливо заметить, что подобные функции есть в экосистеме Apple, но они работают только между устройствами компании. А Microsoft предлагает универсальное решение для Windows, Android и iOS.

В Windows 10 Fall Creators улучшили работу с облачным хранилищем OneDrive. Теперь файлы из «облака» отображаются в системе как локальные: они открываются и редактируются прямо из Проводника (файловый менеджер в Windows), их даже не нужно скачивать на компьютер.

В прошлом году в Windows добавили поддержку командной оболочки Bash от Ubuntu. Теперь работать с командной строкой Ubuntu еще проще — она доступна в Windows Store как отдельное приложение. Также Microsoft планирует в будущем добавить в магазин приложений дистрибутивы SUSE Linus и Fedora Linux.

Также Windows 10 Fall Creators поддерживает работу в смешанной реальности (Mixed Reality).

Обновление до Windows 10 Fall Creators появится осенью — конкретную дату не назвали. По традиции, новую версию бесплатно получат все владельцы предыдущей «десятки».