Программиста лишили приза за победу в конкурсе разработчиков из-за российского гражданства

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Русский программист Владимир Игловиков из Санкт-Петербурга, закончивший физфак СПбГУ, и ныне живущий и работающий в США в должности старшего научного сотрудника компании TrueAccord, был исключен из числа призеров британского конкурса разработчиков Data Science Challenge, в котором он занял второе место в категории Deep Learning по распознаванию образов на снимках местности с призовым фондом $12 тыс.

Об этом Владимир Игловиков сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Организаторами Data Science Challenge выступают Лаборатория оборонных технологий и наук (Defence Science and Technology Laboratory, dstl – британский аналог DARPA), спецслужбы MI5 и MI6, а также британское Министерство науки (Government Office for Science).

По словам Владимира, через пару дней после объявления о занятом им втором месте с призовым фондом $12 тыс., организаторы соревнования прислали письмо, в котором с извинениями сообщили об отказе в выплате денежного приза по причине его российского гражданства. 

Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

Mail.Ru Group возьмет на себя выплату приза...

С другой стороны - он что, правила не читал? 

Foreign nationals can also participate. However, it should be noted that no payment shall be made (whether directly or via a third party/country) to:

<....>

an individual who is a national and/or resident of, or located in, any country with a score of 37 or less according to Transparency International's Corruption Perceptions Index 2014.

Россия - 27. Что прикольно: Китай -36. ;)

+1
Аватар пользователя mike

mike

Браво, Savely! Ты уделал незадачливых любителей писать сенсации.laugh

Аватар пользователя savely

savely

Не я. На cnews все это есть. И до kv я там уже был. Я только на сайт конкурса сходил скопипастить кусок правил и на Transparency посмотреть индексы. ;)

Аватар пользователя mike

mike

 Я только на сайт конкурса сходил скопипастить кусок правил

И правильно. Учат же на журфаке: проверяй! Но журналистам то ли учение не впрок, то ли полуправда слаще.

+2

savely пишет:

Mail.Ru Group возьмет на себя выплату приза...

С другой стороны - он что, правила не читал? 

Foreign nationals can also participate. However, it should be noted that no payment shall be made (whether directly or via a third party/country) to:

<....>

an individual who is a national and/or resident of, or located in, any country with a score of 37 or less according to Transparency International's Corruption Perceptions Index 2014.

Россия - 27. Что прикольно: Китай -36. ;)


А почему 2014 год?

Есть же уже 2016.

Там Беларусь score of 40

Китай score of 40

Россия score of 29

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