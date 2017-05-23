Программиста лишили приза за победу в конкурсе разработчиков из-за российского гражданства

Русский программист Владимир Игловиков из Санкт-Петербурга, закончивший физфак СПбГУ, и ныне живущий и работающий в США в должности старшего научного сотрудника компании TrueAccord, был исключен из числа призеров британского конкурса разработчиков Data Science Challenge, в котором он занял второе место в категории Deep Learning по распознаванию образов на снимках местности с призовым фондом $12 тыс.
Об этом Владимир Игловиков сообщил на своей странице в соцсети Twitter.
Организаторами Data Science Challenge выступают Лаборатория оборонных технологий и наук (Defence Science and Technology Laboratory, dstl – британский аналог DARPA), спецслужбы MI5 и MI6, а также британское Министерство науки (Government Office for Science).
По словам Владимира, через пару дней после объявления о занятом им втором месте с призовым фондом $12 тыс., организаторы соревнования прислали письмо, в котором с извинениями сообщили об отказе в выплате денежного приза по причине его российского гражданства.
Комментарии
Mail.Ru Group возьмет на себя выплату приза...
С другой стороны - он что, правила не читал?
Россия - 27. Что прикольно: Китай -36. ;)
Браво, Savely! Ты уделал незадачливых любителей писать сенсации.
Не я. На cnews все это есть. И до kv я там уже был. Я только на сайт конкурса сходил скопипастить кусок правил и на Transparency посмотреть индексы. ;)
И правильно. Учат же на журфаке: проверяй! Но журналистам то ли учение не впрок, то ли полуправда слаще.
А почему 2014 год?
Есть же уже 2016.
Там Беларусь score of 40
Китай score of 40
Россия score of 29
Там чем меньше a score - тем больше коррупция.
У Германии - 90, у Самали 10
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