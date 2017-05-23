Программиста лишили приза за победу в конкурсе разработчиков из-за российского гражданства

Русский программист Владимир Игловиков из Санкт-Петербурга, закончивший физфак СПбГУ, и ныне живущий и работающий в США в должности старшего научного сотрудника компании TrueAccord, был исключен из числа призеров британского конкурса разработчиков Data Science Challenge, в котором он занял второе место в категории Deep Learning по распознаванию образов на снимках местности с призовым фондом $12 тыс.

Об этом Владимир Игловиков сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Организаторами Data Science Challenge выступают Лаборатория оборонных технологий и наук (Defence Science and Technology Laboratory, dstl – британский аналог DARPA), спецслужбы MI5 и MI6, а также британское Министерство науки (Government Office for Science).

По словам Владимира, через пару дней после объявления о занятом им втором месте с призовым фондом $12 тыс., организаторы соревнования прислали письмо, в котором с извинениями сообщили об отказе в выплате денежного приза по причине его российского гражданства.