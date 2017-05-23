В России арестованы хакеры, обокравшие 1 млн рядовых пользователей смартфонов

МВД России задержало преступную группировку, которая подозревается в краже денег со счетов граждан с использованием троянской программы. По данным МВД, за время работы группы от её действий пострадало около 1 млн. пользователей мобильных устройств. Общий ущерб от действий преступников составил более p50 млн. На подозреваемых заведено уголовное дело по части 4 статьи 159.6 Уголовного Кодекса РФ, которая предусматривает наказание за мошенничество в сфере компьютерной информации.

Расследование деятельности преступников и их задержание было проведено Управлением «К» МВД и Следственным управления УМВД России по Ивановской области, а также оперативным отделом «К». Управление «К» — это подразделение МВД, которое специализируется на преступлениях в ИТ-сфере. Помощь следствию оказывала российская компания «Group IB», которая занимается расследованиями в сфере кибербезопасности.

Троянская программа, которую использовали преступники, позволяла им получать доступ к смартфонам, управляемым одной из мобильных ОС. Что это за ОС, не уточняется. Скрытые смс-команды давали возможность переводить средства пользователей на счета группировки. Следствие установило, что группа состоит из 20 участников — выходцев из Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл. Группировка была сформирована 30-летним злоумышленником, проживающим в Иваново.

По словам представителя МВД Ирины Волк, в настоящий момент участники группы задержаны. Четверо из них находятся под арестом, остальные дали подписку о невыезде. В общей сложности следствие осуществило 20 обысков в 6 регионах России, во время которых удалось изъять компьютеры, а также банковские и сим-карты, полученные на подставных лиц. Количество карт исчисляется сотнями.