В Google появилась вкладка с персональными результатами поиска

Google достаточно давно стала показывать в поиске персонализированные результаты из Gmail, «Google фото» и других сервисов, если они соответствуют запросу. Теперь в мобильной и веб-версии появилась вкладка «Персональный поиск», через которую можно быстро находить свою информацию в различных приложениях компании.

«Персональный поиск» — это новый фильтр в поисковом движке Google, который встал в один ряд с «Картами», «Картинками» и «Новостями». Обычно сервис изменяет порядок вкладок так, чтобы сначала отображались те из них, которые соответствуют запросу больше всего. Однако пока «Персональный поиск» всегда отображается в самом конце — найти новую кнопку можно в меню «Ещё».

Чаще всего в новой вкладке появляются письма из Gmail: на одной карточке — до 10 сообщений. При нажатии на письмо открывается страница с полной его версией. Также есть возможность загрузить сообщение в Gmail.

Похожим образом обстоит ситуация с результатами из «Календаря» и «Фото». В случае с последним на карточке отображаются снимки, а под ними — кнопка просмотра всех результатов из сервиса.

Как и в случае с другими элементами поиска Google, во вкладке «Персональный поиск» присутствует реклама. Но в данном случае она чаще всего отображается в самом низу — под карточками и результатами из Сети.

Нововведение уже стало доступно многим пользователям в браузерном варианте поиска на ПК и мобильных устройствах. В приложении Google для Android оно пока не появилось.