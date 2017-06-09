Microsoft существенно обновила Windows 10 в последней тестовой сборке

Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 10 под номером 16215, и она включает немало крупных нововведений. Все функции станут доступны широкой публике с выходом обновления Fall Creators Update, который состоится в сентябре.

Первое значительное изменение — новый внешний вид центра уведомлений, в котором появились отдельные секции для разных приложений. Работать с уведомлениями устройств и программ стало удобнее.

На панели задач теперь можно закрепить любимые сайты — правда, открываются они только в Edge. Microsoft также улучшила анимацию новых вкладок в браузере, благодаря чему контент в них загружается немного быстрее.

Помощника Cortana тоже улучшили: он может сканировать расписания мероприятий и другие картинки и создавать напоминания. Если у вас есть стилус, то вы можете обвести фильм на экране, чтобы Cortana напомнил на него сходить.

В целом, одни из самых крупных изменений в новой версии Windows 10 связаны со стилусом. На панели ручного ввода появились новые жесты, были усовершенствованы редактирование и автоматическое распознавание ручного ввода. Если вы пишете пером, слова автоматически превращаются в печатный текст, который смещается так, чтобы вам было удобно писать дальше. В конвертированный текст можно вносить поправки с помощью жестов. Панель ручного ввода включает и быстрый доступ к эмодзи и символам. Более того, Microsoft добавила функцию поиска утерянного стилуса.

Эмодзи наконец можно с лёгкостью вставить в любой текст, будь то письмо или сообщение в социальной сети. При нажатии Win+. или Win+; открывается панель, на которой можно выбрать подходящий смайлик. Windows 10 также обзавелась новой сенсорной клавиатурой с прогнозированием ввода, рекомендациями эмодзи и одноручным набором.

Обновление включает и ряд мелких изменений, информацию о которых можно найти в блоге Microsoft.