Переадресация звонков и поиск по стикерам: Viber получил ряд обновлений

В очередном обновлении Viber для iOS и Android появились переадресация голосовых звонков, поиск по GIF-изображениям и стикерам, отправка ссылок на группы и поддержка rich-уведомлений. Обновление будет выпущено в ближайшее время, сообщили в пресс-службе сервиса.

Обновленная интеграция со сторонними сервисами

В Viber для Android появилась функция «дополнения для чатов». Интеграция со сторонними сервисами позволяет находить информацию на других сайтах и сервисах (например, GIPHY, YouTube, Spotify, Guggy и других) и обмениваться контентом с собеседниками прямо в Viber, не выходя из диалогового окна. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо просто нажать на иконку поиска в разговоре, которая расположена рядом с иконкой камеры и по рубрикатору выбрать необходимый сервис для поиска.

Поиск по GIF-изображениям и стикерам

Теперь для поиска изображений в формате GIF в Viber потребуется нажать на новую кнопку, появившуюся рядом со строкой отправки сообщений, и набрать ключевые слова. В результате вы получите подборку гифок, которые сможете отправить друзьям.

Кроме того, пользователям Android стал доступен поиск по стикерам. В Viber для iOS такая функция доступна с декабря 2016 года, но в обновлении она была усовершенствована: искать стикеры стало проще.

Переадресация голосовых звонков

Пользователи с нулевым балансом Viber Out часто нажимают на кнопку звонка на мобильный через приложение. Раньше в таких случаях Viber выдавал сообщение о невозможности совершить звонок. Теперь же, если у адресата тоже установлен мессенджер, вместо Viber Out будет включаться голосовой звонок через приложение.

Те белорусские пользователи, которые предпочитают совершать звонки всем своим контактам вне зависимости от того, есть ли у них Viber, доступны тарифы для звонков по Беларуси: 50.0 центов (~ 0.94 BYN) в минуту на мобильные и 50.0 центов ( ~ 0.94 BYN) в минуту на городские номера.

Ссылки на группы

Благодаря обновлению можно приглашать друзей в группы в Viber, даже если у них не установлено приложение – для этого на экране с информацией о чате появился значок в виде плюса, после его нажатия вы сможете отправить ссылку на чат человеку из списка контактов. Перейдя по ссылке, тот, у кого установлено приложение, автоматически добавляется в групповой чат, а новый пользователь попадает сначала в магазин приложений, а уже после установки мессенджера – в группу.

Поддержка rich-уведомлений

У пользователей Viber появилась возможность ответить на уведомление с помощью стикера. Ранее это было возможно только в самом приложении, теперь – в окне уведомления.

Больше опций для рекламодателей

Дополнительные возможности получили и компании, продвигающие бренды с помощью Viber: стали доступны новые слоты для баннеров, таргетирование по языку устройства и поддержка GIF-изображений в сервисных сообщениях.