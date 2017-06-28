Microsoft внедрит искусственный интеллект для борьбы с вирусами

Корпорация Microsoft использует технологию машинного обучения на компьютерах под управлением Windows 10, чтобы предотвратить мировой кризис из-за вредоносных программ. Компания создаст антивирус на основе искусственного интеллекта, который будет реагировать на поведение вредоносного ПО.

Microsoft будет использовать данные из «облачных» программ, среди которых Azure, Endpoint и Office, рассказал изданию Роб Леффертс, директор по управлению программами безопасности и Windows Enterprise. Если новый вредоносный вирус будет обнаружен на любом компьютере под управлением Windows 10, то компания сможет разработать защиту от него и обезопасить других пользователей по всему миру.

Компания отмечает, что первый пользователь, которому попадется вредоносное ПО, также будет в безопасности, потому что вирус будет находиться на облаке, а не на устройстве человека. Планируется, что новые возможности безопасности сначала будут доступны только корпоративным клиентам.