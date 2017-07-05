В старых версиях Windows появятся напоминания об обновлении

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Некоторые пользователи до сих пор работают на компьютерах под управлением Windows 10 сборки 1507, то есть первого финального релиза десятки, выпущенного 29 июля 2015 года и сейчас корпорацией Microsoft уже не поддерживаемого. Для владельцев таких ПК софтверный гигант запустит программу уведомлений о необходимости обновления системы до актуальной версии.

Напомним, что поддержка Windows 10 (1507) завершилась в мае 2017 года. Это означает, что после указанной даты данная ОС не получает ежемесячные обновления безопасности, хотя и продолжает полноценно функционировать.

На текущий момент нет информации о том, в какой форме будут поступать напоминания о том, что система нуждается в апдейте, и насколько агрессивной будет эта кампания. Многие пользователи ещё не успели забыть настойчивые, а порой и навязчивые предложения обновить Windows 7 и 8.1 до Windows 10, которые они получали в период, когда такой переход Microsoft позволяла произвести бесплатно.

Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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