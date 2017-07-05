В старых версиях Windows появятся напоминания об обновлении

Некоторые пользователи до сих пор работают на компьютерах под управлением Windows 10 сборки 1507, то есть первого финального релиза десятки, выпущенного 29 июля 2015 года и сейчас корпорацией Microsoft уже не поддерживаемого. Для владельцев таких ПК софтверный гигант запустит программу уведомлений о необходимости обновления системы до актуальной версии.

Напомним, что поддержка Windows 10 (1507) завершилась в мае 2017 года. Это означает, что после указанной даты данная ОС не получает ежемесячные обновления безопасности, хотя и продолжает полноценно функционировать.

На текущий момент нет информации о том, в какой форме будут поступать напоминания о том, что система нуждается в апдейте, и насколько агрессивной будет эта кампания. Многие пользователи ещё не успели забыть настойчивые, а порой и навязчивые предложения обновить Windows 7 и 8.1 до Windows 10, которые они получали в период, когда такой переход Microsoft позволяла произвести бесплатно.