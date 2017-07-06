Хакеры украли миллионы у клиентов крупнейшей криптовалютной биржи

Пользователи южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb лишились миллиардов вон, что соответствует миллионам долларов, в результате хакерской атаки на компьютер работника биржи. Точная сумма ущерба устанавливается. Bithumb является самой крупной площадкой для операций с криптовалютами в Южной Корее и четвертой по величине в мире.

В конце июня 2017 г. неизвестные хакеры взломали компьютер одного из сотрудников Bithumb, после чего в их распоряжении оказались данные 31,8 тыс. пользователей биржи, то есть около 3% от их общего числа. Украденные данные включали имена, номера телефонов и адреса электронной почты клиентов. Биржа подтвердила факт взлома, заявив при этом, что пользователям ничего не угрожает, так как атака не была направлена на их кошельки.

Некоторое время спустя клиенты начали жаловаться на исчезновение крупных сумм из их кошельков. Судя по сообщениям, процитированным в корейских СМИ, средства выводились с помощью фишинга. Один пользователь обнаружил пропажу 10 млн вон (около $8700) в биткоинах после подозрительного телефонного звонка. Звонивший представился сотрудником Bithumb и попросил назвать пароль, который биржа выслала клиенту на е-мейл. Пользователь выполнил просьбу, вскоре после этого средства были выведены с его счета. Еще один клиент утверждает, что из его кошелька пропало около 1,2 млрд вон ($1,04 млн).