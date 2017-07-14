Google выпустила новое настольное приложение для загрузки файлов и фото в облако

Google выпустила инструмент «Автозагрузка и синхронизация» (Backup and Sync), которое упрощает сохранение резервных копий файлов и фотографий с компьютера. Программа пришла на замену настольным приложениям «Google Диск» и «Google Фото» для Windows и macOS. Новые приложения для «Диска» и «Фото» доступны бесплатно.

Продукт совмещает в себе функциональность старых приложений. Поэтому не приходится использовать две разные программы для очень схожих целей.

Инструмент имеет простой интерфейс. После входа в аккаунт Google необходимо выбрать папки, которые программа будет постоянно синхронизировать. Приложение использует настройки старых приложений, если они были установлены.

«Автозагрузка и синхронизация» умеет создавать резервные копии не только файлов на компьютере, но и фотографий с USB-устройств вроде камер, а также с SD-карт. После завершения процесса загрузки доступ к файлам можно получить через «Google Диск» с любого устройства — компьютера, телефона или планшета. Фотографии и видео, в свою очередь, появятся в «Google Фото».

В приложении вы можете настроить ряд параметров: например, в каком качестве должны загружаться в облако фото и видео. Также можно определить, как система должна удалять файлы. Наконец, есть возможность купить больше памяти в хранилище.

Google не советует скачивать новые приложения бизнес-пользователям — то есть тем, кто подписан на G Suite. Компания собирается выпустить корпоративное решение Drive File Stream, которое станет доступно всем пользователям G Suite Basic, Business, Enterprise, Education и Nonprofit в этом году. Можно подписаться на программу раннего тестирования нововведения.