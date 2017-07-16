Microsoft выпустила новую превью-версию Windows 10 с улучшениями оболочки, игр, диспетчера задач, смешанной реальности и оптимизации доставки. Это уже седьмая сборка обновления Fall Creators Update, которое должно выйти в сентябре.

Если вы используете аккаунт Azure AD Premium, то теперь можете сбрасывать пароль и пин-код прямо с экрана блокировки. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку, и вам предложат пройти процесс восстановления. После этого снова откроется экран входа, и вы сможете использовать обновлённые данные.

Как можно видеть на картинке выше, шумовой слой «акрилового» дизайна стал более мягким. Это изменение станет заметно во всех приложениях и интерфейсах на базе XAML.

Microsoft исправила две проблемы, связанные с играми. Во-первых, снова должны заработать карточки профилей в играх с поддержкой Xbox Live. Во-вторых, компания исправила вылеты игровой панели во время проведения трансляций.

В раздел «Производительность» диспетчера задач Microsoft тоже внесла изменения. Теперь слева отображается название GPU. По умолчанию сразу же показаны четыре наиболее активных графических движка: 3D, Copy, Video Encode и Video Decode. Появился текстовый счётчик общего объёма памяти GPU. Также теперь соответствующим образом помечены дополнительные процессы Edge (Chakra JIT Compiler, UI Service, Manager и так далее).

Что касается смешанной реальности, то редмондский гигант добавил возможность подключать контроллеры движения по USB. Поддержка беспроводных контроллеров появится позже. Новая сборка Windows 10 также включает улучшения в плане надёжности соединения, обновлённую иконку Mixed Reality Portal, более интуитивный процесс телепортации и исправления багов.

Наконец, Microsoft добавила две новые настройки в раздел «Оптимизация доставки», который отвечает за загрузку приложений и обновлений. Секция «Продвинутые параметры» позволяет изменять различные настройки загрузки, а монитор активности показывает объём использованного трафика.

Сборка 16241 включает целый ряд улучшений производительности и исправлений багов. Полный список можно найти в блоге Windows.