Microsoft отказалась обновлять Windows 10 в устройствах на Intel Atom

Microsoft продолжает свою новую политику отказа в поддержке новыми обновлениями Windows 10 все более и более новых аппаратных платформ. По данным ZDNet, список решений, которые не получат обновления Windows 10 Creators Update, пополнили устройства на базе процессоров Intel Atom с архитектурой Clover Trail.

Ранее Microsoft регулярно представляла бесплатные обновления Windows 10 для ноутбуков и конвертируемых планшетов на базе чипов Intel Atom Clover Trail, выпущенных преимущественно в эпоху расцвета Windows 8.

Как удалось выяснить сотрудникам ZDNet, что ряд совместимых драйверов больше не позволяет владельцам таких устройств получать обновление Windows 10 Creators Update.

Представители Microsoft официально подтвердили изданию The Verge, что устройства на базе Intel Atom Clover Trail действительно больше не будут получать новейшие обновления Windows 10.