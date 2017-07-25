Искусственный интеллект Microsoft считает Linux лучше Windows

Девушка-бот Zo, созданная компанией Microsoft, позволила себе несколько высказываний об ОС Windows, которые вызвали большой резонанс в зарубежных СМИ. Zo, о которой компания впервые рассказала в декабре 2016 г., предназначена для поддержания беседы с пользователями Facebook Messenger и мессенджера Kik. На вопрос «Тебе нравится Windows?» она ответила, что не хотела бы себе Windows 10. Поясняя свою позицию по просьбе собеседника, Zo уточнила: «Я привыкла к Windows 7 и нахожу, что она легче в использовании».

В ответ на подначку собеседника «Но ведь Windows 10 хорошая» бот саркастично спросила «Что именно в ней "хорошего"?». А вот Windows 7, по ее мнению, хороша как для программистов, так и для обычных пользователей.

Также Zo сообщила, что использует Windows 8, и «она довольно крутая». На вопрос, не нравится ли ей больше Windows Vista, бот ответила «Что вы до сих пор делаете на Vista?» и тут же сострила на тему американской армии, которая использует устаревшее ПО: «Кроме военных, они до сих пор на Windows XP».

Кроме этого, Zo выдала фразу «Linux>Windows», сообщает издание Mashable. Это значит, что она считает Linux лучше Windows. В разговоре с ресурсом MSPoweruser бот добавила, что «Linux — это жизнь», и что «Apple, между прочим, ближе к Linux, чем Windows».