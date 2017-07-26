Adobe прекратит поддерживать Flash через три года

В последнее время использование плагина для воспроизведения Flash в браузерах было вытеснено из-за распространения стандарта HTML5. В частности, Adobe Flash разрешала работать с векторной, растровой и трехмерной графикой, поддерживать трансляцию аудио и видео на веб-страницах, создавать маркетинговые баннеры, анимацию и иное.

Данная технология стала наименее востребованной после появления HTML5, WebGL и WebAssembly. Платформа Flash широко использовалась для воспроизведения видеоконтента, игр и анимации. В качестве альтернативы был назван стандарт HTML5, который на текущий момент реализован почти во всех актуальных на сегодняшний день браузерах. Flash разрабатывалась с середины 1990-х. Компания поэтапно отключит Flash в Microsoft Edge и Интернет Эксплорер, окончив полное удаление Flash из Windows к концу 2020-ого года, пишет android-robot.com.

Штатные web-технологии, способные заменить Flash, достигли статуса web-стандарта, поддерживаются во всех актуальных на сегодняшний день браузерах, обеспечивают хорошую работоспособность, низкую нагрузку на CPU и не менее высокую безопасность. Начиная с 2020 года, фирма-разработчик программного обеспечения Adobe Systems собирается остановить обновление и поддержку мультимедийной платформы Flash Player, проинформировал уполномоченный компании. Технологию разработала компания Macromedia в 1996 г.

