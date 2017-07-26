Google начала показывать предупреждения о бедствиях в поиске и на картах

Google запустила в поиске и картах новую функцию, которая должна повысить осведомлённость пользователей о стихийных бедствиях и других нагрянувших к ним кризисах. Новые предупреждения, называемые SOS Alerts, начнут появляться вверху поисковых результатов, а также при поиске информации о происшествии или местности в картографическом сервисе.

Нововведение — результат сотрудничества Google с целым рядом организаций. Среди них — Красный Крест, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США, а также Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб. Пока функция доступна только в 12 странах, среди которых нет России и СНГ, но в будущем компания планирует это исправить.

В поиске можно получить общую информацию о ситуации, посмотреть на карты, почитать новости о происшествии и узнать телефонные номера экстренных служб. Если вы находитесь близко к местности, в которой произошла катастрофа, Google может отправить вам уведомление со всей необходимой информацией.

Примерно аналогичным образом обстоит дело и с «Google Картами». В них вы узнаете всё о происшествии, а также получите телефонные номера и ссылки на сайты, которые могут помочь. В режиме реального времени на картах будет обновляться информация о перекрытых дорогах и изменениях в движении.

Все эти возможности в скором времени станут доступны пользователям настольных и мобильных браузеров, а также в приложениях Google для iOS и Android.