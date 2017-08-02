Почти треть компьютеров работает на Windows 10

Несколько дней назад операционной системе Windows 10 исполнилось два года, к тому же, миновал год с момента окончания кампании по бесплатному переходу на неё с Windows 7 и Windows 8.1. Это более чем подходящий повод в очередной раз заглянуть в статистику NetMarketShare, чтобы узнать, каких результатов добилась «десятка» за прошедшее время.

А статистика такова, что медленно, но верно Windows 10 идёт к завоеванию трети рынка «настольных» операционных систем. На сегодняшний день её доля составляет 27,63 % против 26,8 % в июне. Самой популярной программной платформой остаётся Windows 7, но она постепенно теряет свои позиции. Если месяц назад под её управлением работали 49,04 % компьютеров, то теперь этот показатель сократился до 48,91 %.

Конечно, пока это незначительное снижение для Windows 7, но аналитики уверены, что по мере приближения даты окончания периода её поддержки, запланированного на 2020 год, пользователи начнут интенсивнее переходить на Windows 10. Последняя, как видно на диаграмме, сейчас прочно обосновалась на втором месте.

Напомним, что финальный релиз Windows 10 состоялся 29 июля 2015 года. Изначально Microsoft планировала достичь миллиарда устройств с этой ОС к 2018 году, однако позже отказалась от данных планов. По информации самого софтверного гиганта, на конец мая 2017 года в мире насчитывалось 500 млн установленных копий «десятки».