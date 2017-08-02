В Windows 10 появится поддержка отслеживания глаз

Microsoft планирует добавить в Windows 10 встроенную поддержку отслеживания глаз. В первую очередь она предназначена для тех, кто страдает нейромышечными заболеваниями вроде бокового амиотрофического склероза.

Технология позволит управлять различными элементами интерфейса операционной системы без традиционных мыши и клавиатуры. Например, приложения можно будет запускать, удерживая взгляд на иконках. А водя глазами по экранной клавиатуре, пользователь сможет вводить текст.

Функция получит название Eye Control («Управление глазами») и потребует наличия специального устройства вроде Eye Tracker 4C от Tobii. Microsoft тесно сотрудничала с производителем над добавлением в Windows 10 отслеживания взгляда, поэтому вскоре операционная система будет поддерживать различные модели Tobii вроде Dynavox PCEye Mini, PCEye Plus и EyeMobile Plus. Функция Eye Control находится в стадии бета-теста: чтобы её опробовать, нужно подписаться на инсайдерскую программу Windows.

Microsoft начала работать с Tobii после первого хакатона One Week, который прошёл в 2014 году. Редмондский гигант сформировал новую исследовательскую команду, которая занялась изучением технологии отслеживания взгляда.

Команда Windows создала несколько прототипов технологии, и теперь генеральный директор Сатья Наделла (Satya Nadella) позволил встроить её поддержку в операционную систему. Скорее всего, Eye Control станет доступна всем пользователям Windows 10 до конца этого года.