Mozilla запустила сервис для обмена огромными и зашифрованными файлами

Mozilla запустила сервис, позволяющий создавать копии локальных файлов и хранить их на удаленном сервере. Экспериментальная разработка Send фактически решает проблему отправки больших файлов, на что почти у всех сервисов электронной почты есть серьезные ограничения.
С помощью Send можно выгружать файлы размером до 1 ГБ. Система поддерживает шифрование. В компании отмечают, что сервис отличается простым и понятным интерфейсом.
«Каждая ссылка, созданная Send деактивируется после одной загрузки файла, либо спустя 24 часа. Все отправленные файлы в этом случае будут удалены с сервера», — уточняют разработчики.
Решение использует код Node.js, который поддерживается базой данных Redis — она работает на веб-сервисах Amazon. Шифрование файла происходит на стороне клиента, после чего Mozilla загружает его в AWS и генерирует URL-адрес. Он содержит ключ шифрования, который и передается получателю файла.
Также, в отличие от многих других разработок компании, для использования сервиса не потребуется установка аддона. Send, согласно заявлениям разработчиков, может использоваться в любом современном браузере. Впрочем, по сообщениям пользователей, сервис не работает в мобильных браузерах в операционной системе iOS, а также в десктопной версии Safari на Mac.
Комментарии
Что-то я ввечеру не понимаю - для кого это?
Похоже, для людей, которым нужно передавать файлы, которые слишком велики, чтобы их посылать по почте или напрягаться с облаками. Заливаешь файл, сообщаешь ссылку на него, другой человек скачивает.
> Заливаешь файл, сообщаешь ссылку на него, другой человек скачивает.
Чем это отличается от облака?
Верно. Есть Дропбокс - но он уже не вмещает - а всё нужно там.
Нужно переслать видео (4K снято) - и там уже сотни мегабайт то.
Вот это одно из решений - ты не занимаешь надолго терабайты, но имеешь возможность переслать видео.
Сейчас новые мобилы начали снимать в 4K - там пару минут поснимаешь - и уже выше сотни мегов. И народ не знает - что с ними делать то? - Монтировать народ не привык - это и муторно и тормознуто и опять таки требует новых сотен мегабайт - да и никто не смотрит больше 3-х минут уже ничего. минутный фильм - уже хорошо. Лучше не более 30 секунд.
В любом облаке место рано или поздно кончается. (С)
Тем, что облако нужно создать, научиться с ним рабоать и все такое. Гораздо проще создать одноразовую ссылку в пару кликов. Я потому и написал "[не хочется] напрягаться с облаками".
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