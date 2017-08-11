Microsoft создала технологию для ускорения работы блокчейн-систем

Американский IT-гигант анонсировал платформу Coco Framework, которая, подключаясь к различным блокчейн-сетям, позволяет решать некоторые проблемы (например, низкая скорость работы и вопросы приватности), связанные с их медленным внедрением.

Coco Framework — это проект с открытым исходным кодом. На данный момент платформа совместима с одной из самых популярных блокчейн-систем — Ethereum, позволяя ей работать примерно в 100 раз быстрее.

Предполагается, что новое решение Microsoft сможет обрабатывать около 1600 транзакций в секунду. Для сравнения, сеть компании Visa рассчитана на 24 тыс. платежных транзакций в секунду.

Пока Coco Framework находится в процессе разработки. Выход платформы на рынок намечен на 2018 год.