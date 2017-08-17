Google купила белорусский стартап AlMatter

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Стартап AlMatter, разработанный белорусами, присоединился к Google. Об этом 17 августа сообщил основатель проекта Юрий Мельничек.

"AIMATTER, компания которую я основал в прошлом году вместе с Андреем Куликом, Матвеем Ждановичем и Юрием Гурским, сегодня присоединяется к Google", - сообщил он на своей странице в Facebook. 

Это не первый известный стартап белоруса Юрия Мельничека. На рынке уже несколько лет представлен его проект Maps.me – это бесплатное приложение для мобильных устройств на основе свободной географической карты OpenStreetMap. В ноябре 2014 года разработку купила российская Mail.ru Group.

Напомним, это не первая громкая сделка с участием белорусских разработок. В прошлом году проект MSQRD, известный как "Маскарад", был приобретен корпорацией Facebook. 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

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Dmitry

белоуса Юрия Мельничека

"р" потерялась...

В ноябре 2014 года разработку купила российская Mail.ru Group

ВКонтакте тоже их.

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