Google купила белорусский стартап AlMatter

Стартап AlMatter, разработанный белорусами, присоединился к Google. Об этом 17 августа сообщил основатель проекта Юрий Мельничек.

"AIMATTER, компания которую я основал в прошлом году вместе с Андреем Куликом, Матвеем Ждановичем и Юрием Гурским, сегодня присоединяется к Google", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Это не первый известный стартап белоруса Юрия Мельничека. На рынке уже несколько лет представлен его проект Maps.me – это бесплатное приложение для мобильных устройств на основе свободной географической карты OpenStreetMap. В ноябре 2014 года разработку купила российская Mail.ru Group.

Напомним, это не первая громкая сделка с участием белорусских разработок. В прошлом году проект MSQRD, известный как "Маскарад", был приобретен корпорацией Facebook.