Windows 10 больше не будет принудительно обновляться

После выхода Windows 10 пользователи начали замечать, что их компьютеры в фоновом режиме загружали большие файлы с обновлением Windows 10, при этом согласия у самих пользователей никто не спрашивал.

Теперь Microsoft отказывается от этой политики. Поводом стало разбирательство, инициированное Центром защиты потребителей Германии. Представители компании извинились и признали, что зашли «слишком далеко» со своей стратегией обновления. Microsoft заверила окружающих, что «многому научилась из этой истории».

Обновления безопасности по-прежнему будут загружаться и устанавливаться автоматически, но для загрузки новых сборок системы потребуется согласие пользователя.