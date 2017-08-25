Windows 10 больше не будет принудительно обновляться

Версия для печатиВерсия для печати

После выхода Windows 10 пользователи начали замечать, что их компьютеры в фоновом режиме загружали большие файлы с обновлением Windows 10, при этом согласия у самих пользователей никто не спрашивал.

Теперь Microsoft отказывается от этой политики. Поводом стало разбирательство, инициированное Центром защиты потребителей Германии. Представители компании извинились и признали, что зашли «слишком далеко» со своей стратегией обновления. Microsoft заверила окружающих, что «многому научилась из этой истории».

Обновления безопасности по-прежнему будут загружаться и устанавливаться автоматически, но для загрузки новых сборок системы потребуется согласие пользователя.

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Добавить комментарий