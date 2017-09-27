Microsoft анонсировала офисный пакет Office 2019

В рамках конференции Ignite в Орландо Microsoft анонсировала пакет офисных программ Office 2019. Предварительная версия набора станет доступна в середине следующего года, а во второй половине года состоится его полноценный релиз.

Редмондский гигант не раскрыл почти никаких подробностей Office 2019. Он пообещал, что в пакет войдут «бессрочные версии приложений Office (включая Word, Excel, PowerPoint и Outlook) и серверных решений (включая Exchange, SharePoint и Skype for Business)».

Среди заявленных нововведений — новые и улучшенные старые инструменты рисования вроде определения степени нажима пера и эффектов наклона, формулы и диаграммы для анализа данных в Excel и элементы анимации в PowerPoint. Что касается серверных продуктов, то Microsoft усовершенствует администрирование и безопасность, упростит работу со многими функциями и добавит новые голосовые возможности.

Microsoft позиционирует Office 2019 как продукт для людей, которые не пользуются облачными решениями компании.

«Облачные инновации — главная тема Ignite на этой неделе, — заявила корпорация. — Но мы понимаем, что переход на облако — это путь, в процессе которого нужно принять много решений. Office 2019 станет ценным обновлением для клиентов, которым кажется, что им нужно сохранить доступ к некоторым или всем своим приложениям и серверам, и мы собираемся поделиться подробностями релиза в ближайшие месяцы».

Согласно последнему отчёту корпорации, у облачного продукта Office 365 уже 27 миллионов подписчиков. Это число растёт каждый квартал, сервис при этом доступен в 150 странах.