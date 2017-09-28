Firefox Quantum претендует на звание самого быстрого браузера

Спустя год с момента анонса проекта Quantum — «движка» для браузера Firefox — разработка наконец утратила статус закрытого тестового решения. Трансформировалась она в бета-версию Firefox под номером «57» — инструмент для веб-сёрфинга принципиально нового уровня. И чтобы обособить его на фоне прежних версий, сборке Firefox 57 было присвоено отдельное имя. И имя ему — Firefox Quantum.

Firefox Quantum в сравнении с прошлогодней 52-й версией Firefox демонстрирует двукратный прирост в быстродействии по всем фронтам. На данном этапе браузер доступен лишь в виде тестового приложения: оценить преимущества Firefox Quantum смогут как пользователи ПК, так и владельцы мобильных гаджетов под управлением ОС Android и iOS. Полноценный же релиз намечен на 14 ноября 2017 года.

По заявлению представителей Mozilla, рендеринг веб-контента в Firefox Quantum происходит с задействованием сразу нескольких ядер процессора, что экономит заветные секунды при отображении тяжёлых веб-страниц. Претерпевший глобальные улучшения CSS-движок и отлаженный алгоритмом работы с несколькими вкладками (открытая в данный момент вкладка имеет приоритет при загрузке над той, которую вы не просматриваете) делают Firefox Quantum по-настоящему комфортным и предпочтительным способом погружения в Сеть. Дополняют перечень индивидуальных особенностей интерфейс Photon с адаптацией под дисплеи с высоким значением DPI, а также автоматическое масштабирование с учётом особенностей сенсорного ввода.

Ключевым же преимуществом Firefox Quantum как над одноимённым предшественником, так и над ближайшими конкурентами, значится более щадящее использование браузером оперативной памяти.