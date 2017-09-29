В октябре Microsoft окончательно откажется от поддержки Office 2007

Команда разработчиков Microsoft опубликовала информационное сообщение о завершении фазы расширенной поддержки пакета офисных приложений Office 2007.

Начиная с 10 октября 2017 года, Microsoft более не будет выпускать для упомянутой версии Office апдейты, патчи и обновления безопасности, а также предоставлять технические консультации, в том числе на коммерческой основе. В компании подчёркивают, что речь идёт о завершении жизненного цикла всех входящих в состав 2007-й версии пакета программных продуктов — Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Visio, Outlook и др.

Во избежание проблем с защитой персональных компьютеров и корпоративной IT-инфраструктуры компания рекомендует пользователям и организациям, до сих пор использующим продукты и сервисы Office 2007 в своей работе, начать планирование перехода на Office 365 или обновление на поддерживаемые версии Office, например, на Office 2016.

Пакет офисных приложений Office 2007 был представлен компанией 30 ноября 2006 года одновременно с презентацией операционной системы Windows Vista. Главными отличиями продукта от предыдущих версий офиса стали полностью переработанный пользовательский интерфейс Ribbon, поддержка нового формата документов Open XML и множество дополнительных функций.