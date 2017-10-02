Компания Microsoft отказалась от полноценного развития своего браузера

Компания Microsoft объявила о том, что и дальше будет с осторожностью внедрять новые расширения для своего браузера Edge. Сообщения опубликовано на фоне нарастающей критики в адрес Edge, который поддерживает десятки расширений, в то время как один из главных его конкурентов на рынке Google Chrome позволяет добавлять их тысячами.

«Мы чрезвычайно чувствительны к потенциальному воздействию расширений на качество вашей работы в интернете и хотим убедиться, что расширения, которые мы включаем в Edge, действительно высококачественные и заслуживают доверия», — говорится в записи, которую Microsoft опубликовал в своем блоге.

Аналитики отмечают, что медленный рост числа доступных расширений на самом деле может быть связан с тем, что инженерам Microsoft с трудом удается оценивать их влияние на производительность и безопасность Edge. Сейчас ключевыми доступными расширениями остаются AdBlock, Amazon Assistant, Office Online, LastPass, Pinterest Save Button и Grammarly.