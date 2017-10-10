Яндекс представил голосового помощника "Алиса"

Яндекс представляет Алису — первого в мире голосового помощника, который не ограничивается набором заранее заданных ответов. Алиса создана для того, чтобы помогать людям решать повседневные задачи: она может найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое.

С Алисой можно разговаривать так же, как с человеком: она поймёт. Например, у неё можно спросить: «Где поблизости выпить кофе?» — а не диктовать что-то вроде «кофейня улица космонавтов». Алиса заглянет в Яндекс.Справочник и предложит подходящее место. А в ответ на «Отлично, а как туда пройти?» — даст ссылку на уже построенный маршрут в Яндекс.Картах.

Благодаря нейронной сети, обученной на огромном массиве текстов, Алиса не растеряется, если с ней просто поболтать. Она распознаёт и умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать. Алиса не просто голосовой помощник, она — персонаж, с характером, запасом смешных историй и чувством юмора.

Распознавать речь, определять значение сказанного и синтезировать голос, чтобы произнести ответ, Алиса умеет благодаря речевым технологиям SpeechKit. Говорит она голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон. Кстати, именно её голосом разговаривает операционная система Саманта из фильма «Она» Спайка Джонза. Алису обучали на записях Шитовой, благодаря нейросети, которая склеивает звуки в слова и подбирает интонацию, речь Алисы получилась живой и естественной.

Алиса умеет работать с несколькими сервисами Яндекса, в том числе с Поиском, Картами, Музыкой и Погодой. Со временем она научится обращаться к другим сервисам и сможет делать больше — например посоветовать фильм или вызвать такси. В перспективе другие компании тоже смогут дать Алисе доступ к своим сервисам, а запускать сторонние приложения она уже умеет — можно попросить её открыть Инстаграм или ВКонтакте.

Поговорить с Алисой можно в приложении Яндекс и бета-версии Голосового помощника для Windows. В скором времени она появится в Яндекс.Браузере, а затем и в других продуктах Яндекса.