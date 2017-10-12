Обновление Windows 10 привело к бесконечному экрану смерти

Недавно вышедшее обновление безопасности для Windows 10 приводит к бесконечному синему экрану смерти (Blue Screen of Death — BSoD). Оно предназначалось для исправления 62 уязвимостей.

После выхода апдейта KB4041676 пользователи стали жаловаться на постоянные перезагрузки системы и появление BSoD. Таким образом компьютеры просто переходили в бесконечный цикл перезагрузки. При этом обновление устанавливалось на многие компьютеры автоматически.

В Microsoft заявили, что уже исправили проблему, отметив, что ей не подвержены пользователи, получившие апдейт через Центр обновления Windows. К тому же, по словам представителя компании, она затронула лишь корпоративных пользователей.